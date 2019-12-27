На борту потерпевшего в Казахстане крушение самолёта было два украинца. Они выжили
27.12.2019 10:28
В пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker-100 местных авиалиний Bek Air. Он летел из самого большого города страны Алматы в столицу Нур-Султан.
На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа - только 98 человек.
По данным МВД Киргизии, между них были два гражданина Украины, по одному гражданину Киргизии и Китая.
Все остальные - граждане Казахстана.
Все иностранцы в том числе украинцы, выжили.
Спасательные работы на месте происшествия продолжается. Ведутся следственные дейтсвия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования.
В аэропорту Алматы правительственная комиссия сообщила подробности авиакатастрофы.
"На взлётно-посадочной полосе обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300-400 метров, то есть при взлёте самолёт дважды задел хвостовой частью полосу.
К концу полосы судно развернуло вправо, шасси к этому времени уже было убрано, то есть самолёт пытался взлететь и резко крен пошёл вправо, он столкнулся с забором и частным домом.
В доме никого не было.
Воздушное судно на две части было разбито, в основном погибли те пассажиры, которые были в носовой части, – сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.
В Минзраве и МВД предоставили уточнённые данные по погибшим, на 12.30 в списке 12 человек, среди них капитан воздушного судна.
Список погибших:
1. Николай Асташов, 1971; 2. Рустем Кайдаров, председатель Совета генералов Казахстана,1940; 3. Бауыржан Калиев, 1974; 4. Базархан Карибаева, 1974; 5. Марат Муратбаев, капитан воздушного судна, 1961; 6. Абай Нурбеков, 1986; 7. Аршат Исина; 8. Сания Аманжол; 9. Дана Круглова, выпускающий редактор Informburo.kz, 1984. 10. Каирхан Туматов, 1955; 11. Валерий Ануфриев; 12. Имина Оспанова, 1963.
Восемь человек скончались на месте трагедии, двое – в аэропорту, ещё двое – в больнице.
Всего на борту самолёта находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане:
Сон Юрий (Украина);
Сон Яна (Украина);
Клыков волшебник (Кыргызстан);
Нурлан Маулина (Китай).
В медицинские учреждения Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 в тяжёлом состоянии.
Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.