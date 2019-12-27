В пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker-100 местных авиалиний Bek Air. Он летел из самого большого города страны Алматы в столицу Нур-Султан.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа - только 98 человек.

По данным МВД Киргизии, между них были два гражданина Украины, по одному гражданину Киргизии и Китая.

Все остальные - граждане Казахстана.

Все иностранцы в том числе украинцы, выжили.

Спасательные работы на месте происшествия продолжается. Ведутся следственные дейтсвия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования.

В аэропорту Алматы правительственная комиссия сообщила подробности авиакатастрофы.

"На взлётно-посадочной полосе обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300-400 метров, то есть при взлёте самолёт дважды задел хвостовой частью полосу. К концу полосы судно развернуло вправо, шасси к этому времени уже было убрано, то есть самолёт пытался взлететь и резко крен пошёл вправо, он столкнулся с забором и частным домом. В доме никого не было. Воздушное судно на две части было разбито, в основном погибли те пассажиры, которые были в носовой части, – сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

В Минзраве и МВД предоставили уточнённые данные по погибшим, на 12.30 в списке 12 человек, среди них капитан воздушного судна.

Список погибших: 1. Николай Асташов, 1971;

2. Рустем Кайдаров, председатель Совета генералов Казахстана,1940;

3. Бауыржан Калиев, 1974;

4. Базархан Карибаева, 1974;

5. Марат Муратбаев, капитан воздушного судна, 1961;

6. Абай Нурбеков, 1986;

7. Аршат Исина;

8. Сания Аманжол;

9. Дана Круглова, выпускающий редактор Informburo.kz, 1984.

10. Каирхан Туматов, 1955;

11. Валерий Ануфриев;

12. Имина Оспанова, 1963. Восемь человек скончались на месте трагедии, двое – в аэропорту, ещё двое – в больнице. Всего на борту самолёта находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: Сон Юрий (Украина);

Сон Яна (Украина);

Клыков волшебник (Кыргызстан);

Нурлан Маулина (Китай). В медицинские учреждения Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 в тяжёлом состоянии. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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