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На борту потерпевшего в Казахстане крушение самолёта было два украинца. Они выжили
27.12.2019 10:28

В пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker-100 местных авиалиний Bek Air. Он летел из самого большого города страны Алматы в столицу Нур-Султан.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа - только 98 человек.

По данным МВД Киргизии, между них были два гражданина Украины, по одному гражданину Киргизии и Китая.

Все остальные - граждане Казахстана.

Все иностранцы в том числе украинцы, выжили.

На борту потерпевшего в Казахстане крушение самолёта было два украинца. Они выжили

Спасательные работы на месте происшествия продолжается. Ведутся следственные дейтсвия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования.

В аэропорту Алматы правительственная комиссия сообщила подробности авиакатастрофы.

"На взлётно-посадочной полосе обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300-400 метров, то есть при взлёте самолёт дважды задел хвостовой частью полосу.

 

К концу полосы судно развернуло вправо, шасси к этому времени уже было убрано, то есть самолёт пытался взлететь и резко крен пошёл вправо, он столкнулся с забором и частным домом.

 

В доме никого не было.

 

Воздушное судно на две части было разбито, в основном погибли те пассажиры, которые были в носовой части, – сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

В Минзраве и МВД предоставили уточнённые данные по погибшим, на 12.30 в списке 12 человек, среди них капитан воздушного судна.

Список погибших:

1. Николай Асташов, 1971;
2. Рустем Кайдаров, председатель Совета генералов Казахстана,1940;
3. Бауыржан Калиев, 1974;
4. Базархан Карибаева, 1974;
5. Марат Муратбаев, капитан воздушного судна, 1961;
6. Абай Нурбеков, 1986;
7. Аршат Исина;
8. Сания Аманжол;
9. Дана Круглова, выпускающий редактор Informburo.kz, 1984.
10. Каирхан Туматов, 1955;
11. Валерий Ануфриев;
12. Имина Оспанова, 1963.

Восемь человек скончались на месте трагедии, двое – в аэропорту, ещё двое – в больнице.

Всего на борту самолёта находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане:

  • Сон Юрий (Украина);
  • Сон Яна (Украина);
  • Клыков волшебник (Кыргызстан);
  • Нурлан Маулина (Китай).

В медицинские учреждения Алматы госпитализировано 49 человек, из них 18 в тяжёлом состоянии.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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