Украина в 2017г стала нетто-импортером сыров

Украина в 2017 году импортировала 10 тыс. тонн сыров при экспорте 9,05 тыс. тонн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в пятницу.

Согласно ее данным, импорт сыров в натуральном выражении увеличился на 42% по сравнению с 2016 годом - до 10 тыс. тонн, в денежном выражении - на 58%, до $47,13 млн.

Одновременно экспорт сыров из Украины за минувший год увеличился на 12% - до 9,05 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 34%, до $32,51 млн.

Кроме того, ГФС сообщает, что экспорт сливочного масла из Украины за минувший год увеличился в 2,5 раза - до 30,44 тыс. тонн, а в денежном выражении – в 3,5 раза, до $129,86 млн.

Импорт в Украину сливочного масла в 2017 году составил 751 тонну на сумму $4,5 млн, тогда как в 2016 году – 1,08 тыс. тонн на сумму $3,8 млн.

В 2017 году Украина также увеличила экспорт молочной сыворотки на 34% - до 31,94 тонн, в денежном выражении в 1,7 раза - до $24,83 млн.

Доход от экспорта сгущенного молока вырос на 9% - до $80,6 млн, при сокращении объемов в натуральном выражении на 9,6% - до 46,83 тыс. тонн.

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина 2016 году экспортировала 8,05 тыс. тонн сыров, что на 25,6% меньше, чем в 2015 году. Импорт сыров в Украину за 2016 год возрос на 31,2% - до 7,06 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 27,3%, до $29,88 млн.