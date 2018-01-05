Иракцам и курдам нужно учиться ведению контртеррористической войны, убежден командующий Сил специальных операций Канады генерал-майор Майк Руло. Руло: Поражение ИГИЛ в Ираке не означает его смерть Фото: 4 Cdn Div / 4 Div CA / Twitter "Что ИГИЛ будет делать дальше? Если они не контролируют территорию, поддерживая открытое военное присутствие и держа в тылах тяжелое оружие, то, скорее только, уйдут в подполье", – убежден Руло.По его словам, переход ИГИЛ в подполье означал бы, что иракцам и курдам нужно будет обучаться ведению контртеррористической войны. А это является более "деликатным" ее видом. Руло утверждает, что для ведения такой войны необходим другой набор навыков."Пока рано утверждать, будет ли новая канадская задача Ирака иметь тренировочный компонент, или только совещательный, но мы рассматриваем все варианты", – добавил он.Решение об участии вооруженных сил Канады в авиаударах коалиции, возглавляемой США, по боевикам "Исламского государства" было принято в октябре 2014 года консервативным правительством Стивена Харпера. После того, как лидер Либеральной партии Джастин Трюдо возглавил правительство, Канада прекратила участие в авиационной операции против ИГИЛ. Отзыв канадских истребителей из Ирака и Сирии стал исполнением предвыборных обещаний Трюдо.С того момента Канада сосредоточилась на обучении местных сил безопасности в Ираке и на оказании гуманитарной помощи населению. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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