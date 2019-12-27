Киевский апелляционный суд сегодня, в пятницу, 27 декабря, рассмотрит апелляционные жалобы в отношении экс-работников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Отметим, «беркутовцев» могут освободить передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» в рамках обмена.

«Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года в 12:00, зал судебного заседания № 201», – говорится в сообщении.

Сторона защиты просит изменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения.

До этого СМИ писали, что Янишевский, Зинченко и Аброськин могут быть освобождены до Нового года в рамках обмена пленными. Адвокаты должны были подать апелляцию на содержание под стражей.

Напомним, обмен пленными может состояться 29 декабря. Проведение такого обмена было согласовано на саммите «нормандской четверки» в Париже. Также стало известно, что украинская сторона передаст Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания полиции в Мариуполе в 2014 году.

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