НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) объявил в пятницу аукцион по продаже до $100 млн.

НБУ на предыдущем аукционе 22 декабря 2017 года удовлетворил 14 заявок на $42,9 млн по курсу до 27,9315 грн/$1. На аукцион объемом до $100 млн была подана 41 заявка на $73,6 млн по курсу от 27,89 грн/$1 до 27,9315 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9306 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 кв в пятницу снизился до 28,1869 грн/$1 с 28,0134 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени составил $64,42 млн.