|Худшие наряды года: звезды, которым далеко до иконы стиля (фото, видео)
|05.01.2018 13:10
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В этом году звезды поражали нас своими нарядами, как никогда раньше – кто-то удивлял в хорошем смысле, а кто-то показывал отсутствие вкуса и стиля, пишет со ссылкой на .
Среди тех, кто оказался под прицелом внимания СМИ, стала певица Светлана Лобода. Критиковали ее платье на музыкальной премии "Золотой граммофон" – артистка как раз перекрасила волосы в другой цвет, и следовательно практически сливалась с одеждой.
Певица Селин Дион не слишком удачно оделась на бал Института костюма в Метрополитен-музее: появилась в экстравагантном наряде с асимметричным декором от Atelier Versace.
Так же случилось и с Ольгой Бузовой на премии канала Муз-ТВ: она пришла в белой рубашке и необычных ботфортах розового цвета из коллекции Vetements x Manolo Blahnik.
Американская актриса и певица Ариэль Уинтер на церемонии вручения премии "Эмми-2017" блистала в полупрозрачном платье с пайетками и камнями от Steven Khalil.
"Голый" комбинезон Лолиты также точно помнят все, лишних килограммов не скрыли даже этнические узоры.
в 2017 решилась на опыт и вышла на сцену в старомодном платье, похожем на выпускное.
Телеведущую Викторию Боню за рубежом назвали "одной из самых безвкусных знаменитостей"из-за наряда на премьере фильма "Окча" на Каннском кинофестивале-2017.
Не понравился никому и образ певицы Ники Минаж на музыкальной премии MTV Video Music Awards-2017: она выбрала латексный костюм не по размеру от Vex Latex, состоящий из топа с глубоким декольте и брюк.
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