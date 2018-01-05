На США обрушился шторм Грейсон который уже назвали «циклоном-бомбой». Жертвами стали по меньшей мере 16 человек.

В частности, в южном штате США Флориде из-за шторма Грейсон впервые за последние тридцать лет выпал снег. Соответствующее видео публикует The Guardian.

При этом вьюга продолжает увеличиваться, а температура воздуха – снижаться до рекордных отметок.

Так в пятницу в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный холод, а в Нью-Йорке -28 градусов по Цельсию.

Термин «циклон-бомба» американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна. Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем многих настоящих бомб.

В нескольких штатах объявлен чрезвычайный режим.

Людей просят не покидать дома без особой необходимости, а если есть необходимость выйти, иметь с собой набор для выживания.

Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Аэропорт Нью-Йорка отменил все рейсы, 46 тысяч человек остались без электроснабжения.

Saul Loeb/AFP/Getty Images

Julio Cortez/AP

Julio Cortez/AP

Spencer Platt/Getty Images

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