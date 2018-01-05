При этом регулятор не видит в этом никаких проблем

В прошлом году иностранные инвесторы вывели из Украины $1,8 млрд дивидендов, что превысило прогнозы НБУ по репатриации, информирует еizvestia.com.

Об этом рассказал замглавы Нацбанка Олег Чурий в эфире Радио Вести, сообщает FinClub.

«Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила $1,8 млрд. Это несколько больше, чем мы ожидали. Возможно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды», — заявил Чурий.

При этом регулятор не видит в этом никаких проблем. В ближайшее время Нацбанк расспросит банки о желаниях их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После этого НБУ сможет определить, либерализировать ли дальше ограничения на валютном рынке.

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«Наша процедура заключается в необходимости оценить возможный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию», — рассказал Чурий.

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