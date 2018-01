Книга Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" еще не вышла в свет, но благодаря скандалу в США уже возглавила список бестселлеров на Amazon. Автор утверждает, что победа на выборах стала шоком для Трампа и его семьи, госсекретарь Рекс Тиллерсон называл его "придурком", а его дочь Иванка Трамп намерена стать первой женщиной-президентом. "ГОРДОН" собрал наиболее сенсационные цитаты из книги. По информации Вулффа, Трамп часто говорил, что спать с женами своих друзей – это "то, ради чего стоит жить" Фото: ЕРА Денис КОНДАК Майкл Вулфф – 64-летний американский журналист и писатель, который вел колонки в таких изданиях, как New York Magazine, Vanity Fair, USA Today, The Guardian, British GQ и других. Книга о Трампе стала седьмой в его писательской карьере.Некоторые из предыдущих работ тоже были скандальными. К примеру, по словам юриста Стивена Брилла, после выхода книги Burn Rate 13 упомянутых в ней людей пожаловались, что Вулфф "выдумал или изменил" их цитаты.Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" основана на 200 интервью с Трампом и его соратниками, которые Вулфф взял за последние полтора года. Некоторые из этих диалогов велись "не под запись". В книге описаны ранее неизвестные истории о предвыборной кампании Трампа, взаимоотношениях в его администрации и повседневной жизни американского лидера.В Белом доме книгу назвали "мусорным таблоидным чтивом". Пресс-секретарь президента Сара Сандерс отметила, что в тексте содержатся "лживые и вводящие в заблуждение рассказы людей, у которых не было ни доступа, ни влияния на Белый дом". Трамп заявил, что его прежний советник Стивен Бэннон, ставший одним из главных источников книги, "потерял не только работу, но и рассудок". Адвокаты президента обвинили Бэннона в нарушении договора о неразглашении и пригрозили судебными разбирательствами.Доступ к команде будущего президента Вулфф получил от самого Трампа в июне 2016 года. Тогда журналист написал статью для The Hollywood Reporter, где положительно оценил Трампа.Книга выйдет в свет 9 января, но на этой неделе некоторые СМИ получили ее копии. Отдельные цитаты опубликовали The Guardian, New York Magazine и The Washington Post. Благодаря большому резонансу в мировых СМИ книга только за сутки поднялась на первое место в списке бестселлеров Amazon (перед публикацией фрагментов она занимала в рейтинге 48449-е место). Книга Майкла Вулффа возглавила рейтинг Amazon еще до появления в магазинах. Скриншот: The Guardian / YouTube Вулфф пишет, что Трамп никогда не собирался побеждать на выборах президента. У него были другие цели. "Я могу стать самым известным человеком в мире", – говорил он своему помощнику Сэму Нунбергу в начале избирательной кампании.Давний друг Трампа Роджер Эйлс (основатель Fox News, который был его советником во время предвыборной кампании) говорил, что лучший способ начать карьеру на телевидении – баллотироваться в президенты. Его слова вдохновили Трампа, который подумывал о создании телеканала. Он сказал Эйлсу, что после выборов у него будет гораздо более мощный бренд и невообразимые возможности. "Это даже больше, чем я когда-либо мечтал. Я не думаю о поражении, потому что это не поражение. Мы полностью победили", – говорил Трамп Эйлсу за неделю до выборов.В успех Трампа не верил и его советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Когда друзья сказали ему, что брать от россиян $45 тыс. за выступление в Москве – это не самая лучшая идея, он ответил: "Это станет проблемой только в том случае, если мы выиграем".Вулфф отмечает, что после поражения на выборах Трамп должен был стать "мучеником Хиллари" и получить безумную известность. Дочь и зять президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер (старший советник Трампа, один из руководителей предвыборной кампании) стали бы международными знаменитостями, Бэннон – фактическим руководителем "Движения чаепития", а Меланья Трамп смогла бы вернуться к миру светских обедов. "Поражение сыграло бы на руку всем. Поражение было победой", – пишет Вулфф.По словам Дональда Трампа – младшего, когда в ночь выборов его отец понял, что может выиграть, "он выглядел так, словно увидел привидение", а Меланья "была в слезах – и не от счастья". Бэннон отметил, что в течение следующего часа "озадаченный Трамп превратился в неверящего, а затем – в охваченного ужасом". После этого он "внезапно стал человеком, который считал, что сможет и заслуживает быть президентом США". Майк Пенс и Дональд Трамп после оглашения результатов выборов. Фото: ЕРА В июне 2016 года Дональд Трамп – младший встретился в Нью-Йорке с российским адвокатом Натальей Весельницкой и другими гражданами РФ. Во встрече также принимал участие Кушнер и прежний глава предвыборного штаба Пол Манафорт. В декабре 2017 года Трампа-младшего допрашивали в Конгрессе США из-за этих переговоров.В книге Вулффа приводятся слова Бэннона по поводу этой встречи. "Шанс на то, что Трамп-младший не отвел этих jumos в кабинет своего отца на 26-м этаже, равен нулю", – считает он. Что означает слово jumos – неизвестно, но портал Vox предполагает, что Бэннон имел в виду сленговое выражение jamokes, которое переводится как "неудачник" или "лопух"."Три высокопоставленных человека в кампании подумали, что это хорошая идея – встретиться без адвокатов с иностранным правительством в конференц-зале на 25-м этаже Trump Tower. У них не было ни одного адвоката. Даже если вы не считаете, что это не было предательством, непатриотичным поведением или дерьмом (а мне кажется – всем вышеперечисленным), вы должны были немедленно позвонить в ФБР", – заключил Бэннон. Стивен Бэннон был крайне недоволен встречей в Trump Tower. Фото: ЕРА Как следует из книги, после инаугурации Трамп считал Белый дом "неприятным и даже немного страшным". Переехав в резиденцию, он в первую очередь попросил поставить в спальне три телевизора вместо одного и повесить дворец на двери. От этой идеи его пыталась отговорить Секретная служба, настаивающая, что сотрудники должны иметь доступ к комнате.Трамп делал замечания домашнему персоналу, когда кто-то убирал его рубашки: "Если моя рубашка на полу, значит, я хочу, чтобы она была на полу". Вскоре он запретил работникам прикасаться к чему-либо, особенно к своей зубной щетке: у Трампа был давний страх отравления. По этой причине он любил есть в McDonald's, где никто не знает о его приходе, а еда приготовлена заранее.Вулфф пишет, что дочь президента США Иванка Трамп относилась к своему отцу "с некоторой отстраненностью и даже иронией – до такой степени, что в разговорах с другими высмеивала его зачес".Иванка часто рассказывала своим друзьям о технических деталях: после операции лысая макушка Трампа окружена вьющимися волосами спереди и по бокам. Волосы направлены таким образом, чтобы сойтись в центре, затем они зачесываются назад и фиксируются гелем."Комичный" цвет волос Трампа, по ее словам, объясняется средством под названием Just for Men. Чем дольше он остается на волосах, тем темнее они будут, но нетерпеливость Трампа привела к ярко-оранжевому цвету. По словам дочери, Дональд Трамп сделал операцию по пересадке волос. Фото: ЕРА Трамп с большим уважением относился к международному медиамагнату Руперту Мердоку и прислушивался к его мнению. В декабре 2016 года Трамп принял делегацию крупных бизнесменов из Силиконовой долины. После окончания встречи избранный президент позвонил Мердоку и сказал, что они просят его упростить выдачу виз для своих сотрудников."Дональд, в течение восьми лет в кармане у этих ребят был Обама. Они практически управляли администрацией. Им не нужна твоя помощь", – ответил Мердок, но Трамп продолжал говорить, что им нужно пойти навстречу. Тогда медиамагнат отметил, что либерализацию виз сложно сопоставить с обещаниями Трампа построить стену и ограничить иммиграцию, но тот настаивал на своем. "Чертов идиот", – резюмировал Мердок, когда повесил трубку.Это не единственное оскорбление в адрес Трампа. В анонсе своей книги на сайте The Hollywood Reporter Вулфф подчеркнул, что после отставки директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи (который проработал только 10 дней) никто в Белом доме не скрывал чувство гнева в отношении Трампа и его семьи. "Демистификация Трампа стала своего рода соревнованием: для Рекса Тиллерсона (госсекретарь США. – ) он был "придурком", для Гэри Кона (директор Национального экономического совета. – ) – "тупым как дерьмо", для Герберта Макмастера (советник по нацбезопасности. – ) – "безнадежным идиотом", для Стива Бэннона – "потерявшим рассудок", – пишет Вулфф.Иванка Трамп и ее супруг Кушнер решили войти в президентскую команду "в надежде, что неожиданная победа откроет для них невообразимые перспективы". Иванка и Кушнер договорились: если в будущем возникнет такая возможность, Иванка будет баллотироваться на пост президента США. "Первой женщиной-президентом будет не Хиллари Клинтон, а Иванка Трамп", – говорила она.Узнав об этом, Бэннон, который называл Джареда и Иванку "Джарванкой", пришел в ужас: "Они же этого не сказали? Стоп... Ох, ладно. Они же не могли этого сказать? Пожалуйста, не говорите мне об этом. Боже мой". Автор книги утверждает, что Иванка Трамп собирается участвовать в выборах президента. Фото: ЕРА Один из первых указов Трампа на посту президента – подготовка к ликвидации реформы здравоохранения Obamacare, инициатором которой был Барак Обама. Отмену этой реформы Трамп называл одним из приоритетных шагов во время предвыборной кампании. Однако Вулфф пишет, что эта тема была для Трампа совершенно чужой и неинтересной."70-летний мужчина с избыточным весом и различными фобиями (например, он врал о своем росте, чтобы индекс массы тела не указывал на ожирение) считал здравоохранение и все виды медицины отвратительным предметом. Детали законодательства были для него особенно скучны, внимание Трампа рассеивалось сразу после начала обсуждения... До своего президентства он, вероятно, никогда в жизни не дискутировал о страховой медицине", – сказано в книге.Писатель отмечает, что о невежестве Трампа "знал каждый в его социальном кругу богатого парня". В начале кампании помощник Трампа Сэм Нунберг пытался объяснить кандидату Конституцию США, но у него ничего не получилось. "Я добрался до четвертой поправки, после чего Трамп опустил палец на губу и закатил глаза", – вспоминает Нунберг.По словам заместителя руководителя штаба Кэти Уолш, предлагать что-либо Трампу было крайне сложно. "В этом, вероятно, заключается главная проблема президентства Трампа, объясняющая все аспекты трамповской политики: он не обрабатывал информацию в общепринятом смысле. Он не читал, даже не просматривал вскользь. Некоторые считали, что для всех практических целей он был полуграмотным. Он доверял собственному опыту – независимо от того, насколько он был ничтожным или неуместным", – пишет Вулфф в книге. Особенности законодательства были особенно скучны для Трампа. Фото: ЕРА Согласно одному из фрагментов книги, который приводит BBC, Трамп часто говорил, что спать с женами своих друзей – это "то, ради чего стоит жить".Ссылаясь на слова одного из друзей Трампа, Вулфф пишет, что когда президент США "преследовал" чью-то жену, он пытался убедить ее, что ее муж на самом деле не такой, как она думает.После этого он звонил мужу и включал громкую связь, чтобы женщина слышала весь разговор. Трамп задавал шуточные вопросы на тему секса, надеясь, что в ответе будет что-то нескромное: "Вам до сих пор нравится заниматься сексом с вашей женой? Как часто?"Президент США рассчитывал, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 сделает его героем. Его поведение Вулфф описывает так: "В течение следующих 48 часов он объяснял свою позицию разнообразным друзьям. Все просто: он встал перед ФБР, он доказал, что готов взять на себя государственную власть. Человек со стороны против людей в системе. В конце концов, именно за это его и выбрали". 