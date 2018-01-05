|Кипрский суд заморозил активы Ахметова на $820 млн
|05.01.2018 13:14
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В Никосии суд заморозил активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на 820 миллионов долларов, пишет Financial Times.
По данным издания, суд решил удовлетворить иск компании Raga Establishment, принадлежащей которой владеет прежний глава правления Родовид Банка Денис Горбуненко. В 2013 году компания продала "Укртелеком" Ахметову за 860 миллионов долларов, однако бизнесмен внес только 100 миллионов долларов в качестве аванса, а затем перестал выплачивать оставшуюся сумму.
Стоит отметить, что под заморозку активов может попасть квартира Ахметова в Гайд-парке в Лондоне, которую бизнесмен приобрел в 2011 году. На подачу апелляции у бизнесмена есть время до 8 января.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины о приватизации компании "Укртелеком".
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