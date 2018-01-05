В Никосии суд заморозил активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на 820 миллионов долларов, пишет Financial Times .

По данным издания, суд решил удовлетворить иск компании Raga Establishment, принадлежащей которой владеет прежний глава правления Родовид Банка Денис Горбуненко. В 2013 году компания продала "Укртелеком" Ахметову за 860 миллионов долларов, однако бизнесмен внес только 100 миллионов долларов в качестве аванса, а затем перестал выплачивать оставшуюся сумму.

Стоит отметить, что под заморозку активов может попасть квартира Ахметова в Гайд-парке в Лондоне, которую бизнесмен приобрел в 2011 году. На подачу апелляции у бизнесмена есть время до 8 января.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины о приватизации компании "Укртелеком" .

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