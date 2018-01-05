Намедни в Индии произошло очередное ЧП с очередным российским истребителем. На этот раз аварию потерпел МиГ-29К ВМС Индии, пилот которого при посадке потерял управление многотонной машиной и выкатился за пределы ВПП, после чего истребитель успешно сгорел.

Казалось бы, технические неполадки, с кем не бывает? Однако, в случае с российской техникой на службе Вооруженных сил Индии, главного покупателя продукции высокодуховного ВПК, эти неполадки уже давно стали дичайшей закономерностью. Ситуация же с такой машиной как МиГ-29К это, к тому же, не просто очередное ЧП, а очередной повод поставить крест на закупках российской авиатехники для нужд как ВВС так и ВМС этой страны.

И действительно, положение российской авиатехники в Индии стало крайне шатким в не так уж и далеком 2016 году. Ведь именно тогда индийская счетная палата провела инспекцию 39 имеющихся на вооружении ВМС истребителей МиГ-29К/КУБ и сообщила, что треть машин непригодна к полетам из-за проблем с двигателями, электродистанционной системой управления и качеством планера. Аналогичный скандал чуть ранее разразился с российскими Су-30МКИ.

Вот и не удивительно, что в 2017 году МО Индии, в ходе выбора модели массового боевого самолета для своих ВВС, остановило выбор на Lockheed Martin F-16 Block 70 и Saab «Gripen» E. Как видите, в списке претендентов на договор суммой $18 млрд нет ни одного российского истребителя.

Аналогичная ситуация вырисовывается и с тендером на закупку палубной авиации для ВМС Индии, как никак, а два авианосца «Викрамадитья» и «Викрант» нуждаются в 57 истребителях. И, невероятно, но в тендере главными претендентами на победу являются Boeing (F/A-18E/F Super Hornet), Dassault Aviation (Rafale M) и Saab AB (Gripen Maritime)!

А потому, данный случай с МиГ-29К как нельзя лучше вписался в новогоднюю концепцию. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь

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