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Археологи нашли в Мексике огромный дворец майя возрастом около 2 тысяч лет
27.12.2019 12:18
В Мексике археологи нашли древний дворец майя, которому более двух тысяч лет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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