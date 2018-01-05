Допрос Саакашвили по делу о попытке захвата Жовтневого дворца перенесли

Допрос лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Печерском районном управлении Национальной полиции в г.Киеве по делу о попытке захвата Жовтневого дворца 17 декабря перенесли в связи с отсутствием следователя, который находится в командировке.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Павел Богомазов, 9-10 января следователь свяжется со стороной М.Саакашвили и согласует новую дату допроса.

П.Богомазов отметил, что согласно закону повестка на допрос должна присылаться за 3 дня до даты его проведения, хотя, по его словам, сторона М.Саакашвили готова решить этот вопрос и в телефонном режиме.

Ранее в это день СМИ сообщили, что в пятницу, 5 января, в Печерском райуправлении полиции должен был состояться допрос М.Саакашвили в качестве свидетеля по делу о попытке захвата Жовтневого дворца 17 декабря в Киеве.