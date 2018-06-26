|Снятая в Киеве реклама Diesel получила три Каннских льва (видео)
|26.06.2018 16:15
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Рекламный ролик итальянского бренда Diesel, который был снят в , получил сразу три Каннских льва – самые престижные награды фестиваля рекламы. Лауреаты фестиваля представлены на сайте , пишет со ссылкой на .
Видеоролик Go With The Flaw получио награды в трех категориях: режиссура (Бронзовый лев), продакшн-дизайн (Бронзовый лев) и операторская работа (Серебряный лев).
Продакшном занималась украинская компания, а режиссурой Франсуа Руселле, который ранее сотрудничал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones.
Ролик снимали в на Подольско-Воскресенском мосту и в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф "Non, Je ne regrette Rien".
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