Рекламный ролик итальянского бренда Diesel, который был снят в , получил сразу три Каннских льва – самые престижные награды фестиваля рекламы. Лауреаты фестиваля представлены на сайте , пишет со ссылкой на .

Видеоролик Go With The Flaw получио награды в трех категориях: режиссура (Бронзовый лев), продакшн-дизайн (Бронзовый лев) и операторская работа (Серебряный лев).

Продакшном занималась украинская компания, а режиссурой Франсуа Руселле, который ранее сотрудничал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones.

Ролик снимали в на Подольско-Воскресенском мосту и в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф "Non, Je ne regrette Rien".















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