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Крушение самолета в Казахстане: стало известно о состоянии пострадавших украинцев
27.12.2019 12:36
Стало известно о состоянии пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане украинцев Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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