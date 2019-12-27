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Крушение самолета в Казахстане: стало известно о состоянии пострадавших украинцев
27.12.2019 12:36
Стало известно о состоянии пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане украинцев
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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