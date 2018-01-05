Святки — это славянский народный праздничный комплекс зимнего календарного периода, состоящий из двенадцати праздничных дней. По сути ровно столько наши предки праздновали Рождество: от Сочельника и до Крещения.

История Святок

Праздновать двенадцать дней после праздника Рождества Христова церковь начала с древних времён. Древнее двенадцатидневное празднование святок подтверждается церковным уставом Саввы Освященного.

Ещё со времён Римской империи святость этих дней и вечеров нередко нарушалась гаданиями и другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих обрядов этих дней, такими как карнавал, маскарад и гадания.

Традиции и обряды Святок

12 дней символизируют двенадцать месяцев наступившего года и делятся на две половины: «святые вечера» длятся одну неделю со дня Рождества, а остальные дни до Крещения идут «страшные вечера». Считалось, что именно в это время, в «страшные вечера» на Земле разгуливают нечистые силы, которые устраивают шабаш перед тем, как исчезнуть в день праздника Крещения, когда наши предки кропили священный водой свои жилища, где могла обитать лихая сила. Также в ночь с 18 на 19 января украинцы сжигали Дидух (ритуальных сноп из соломы), так как верили, что именно этот обряд очистит их семьи и дома от злых духов на целый год.

Именно следовательно наши предки активно практиковали переодевания, карнавал и маскарад, чтобы обмануть нечистую силу. Правда, бытовали легенды, когда, например, леший или смерть, надевали маску, заманивали юношей на кладбище, откуда они уже не могли найти дорогу домой.

У восточных славян считалось, что первый день надо провести дома или у родных. Во второй, называемый молодионы (день младенцев), все женщины, имеющие детей до года, носили их в церковь причащать. С третьего дня начинались посещения родственников и друзей с обильным угощением. Отметим, что в этот период церковь отменяла однодневные посты вплоть до 18 января.

Мифологическое значение святок определяется их «пограничным» характером — в это время солнце поворачивается с зимы на лето; световой день сдвигается от тьмы к свету; заканчивается старый и начинается новый год; рождается Спаситель, и мир хаоса сменяется божественной упорядоченностью.

С «пограничностью» периода между старым и новым хозяйственным годом связаны представления о приходе на землю с того света душ умерших, о разгуле нечистой силы в середине зимы. По народным верованиям, невидимое присутствие духов между живых людей обеспечивало возможность заглянуть в своё будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий.

Что надо, а чего нельзя делать в Святки

Главная задача — это праздновать. Важно не забывать о мере как в еде, так и в алкоголе.

В этот период поста в среду и пятницу нет – можно употреблять пищу животного происхождения.

Кроме того, в данный период не разрешаются ни в храме, ни дома земные поклоны

Желательно по возможности воздержаться от работы. Кроме, конечно же, необходимой: приготовление еды, уход за животными и прочее из того повседневного нашего быта, без чего нельзя обойтись (например, нарубить дров, чтобы истопить печь).

От крупных же и необязательных работ нужно все-таки воздержаться. Это не распространяется на тех, кто работает по долгу службы.

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