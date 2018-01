История с поставкой ПТРК "Джавелин" в Украину становится все чудесатее. Об этом заявил политический аналитик Руслан Бизяев. "Переданные Украине американские Javelin не попадут на фронт", – пишет влиятельное издание "The Wall Street Journal". В статье умышленно уточняется - американские официальные лица говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанковых ракетных комплексов "Javelin". Поэтому этим оружием будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы ее не использовали для наступательных операций, и чтобы ее не оставили врагу при отступлении. Спитч об использовании в наступательных операциях прекрасен сам по себе. Но мы сейчас не о планах сторон на ближайшие пару месяцев. Вернемся к нашим баранам. То есть "Джавелинам". Что это означает? Варианта ровно два. Давайте пойдем налево, и представим себе, что все так и есть. "Джавелины" будут поставлены,но... на западную границу. Представили? Нет? Тогда давайте перенесемся чуть назад - в весну 1943 года. На советско-германском фронте установилась временное затишье. Но и мы, и они знаем - скоро громыхнет, и начнется центральное сражение всей кампании - "Огненная Дуга". А пока желательно ослабить подготовку противника к наступлению. Любыми способами. И пока в Москве думают, чем бы еще ослабить недоРайх, из Вашингтона радостная весточка приходит - дядя Сэм решил помочь дяде Джо и продать ему в кредит (или, как пишут любители изящной словестности, поставить по ленд-лизу), два полка стратегических бомбардировщиков Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»). Пока только 80 машин. А там - видно будет. А для сопровождения предложили дополнительно поставить сотню истребителей Норт Америкэн Р-51 Мустанг. И пока советские стратеги радостно потирали руки - куда же в первую очередь направить это чудо: бомбить стратегически важные мосты в районе Запорожье-Кременчук или превратить в огненный ад нефтепромыслы Плоешти из Вашингтона маленькая поправочка пришла - использовать самолеты на советско-германском фронте нельзя. Мало ли что. Собьют еще над вражеской територрией и попадут супостату секретные прицелы или радары. Такого не могло быть в принципе - скажете Вы. И будете правы. США категорически отказались поставлять в СССР данные типы машин. Но это уже другая история. А теперь пойдем направо, и представим себе, что никто никаких "Джавелинов" пока поставлять не собирается. Тогда все вроде логично. Сначала громкие заявления - а потом потихоньку, потихоньку откат назад. Сначала - не на линию фронта. Потом только в совместную украинско-польско-литовскую бригаду. И так дальше... В общем ждите продолжения балета." - Заявил Руслан Бизяев. В прошлом американское оружие попало в руки врага в Украине, Грузии и, как сообщается, также в Сирии Планы США передать оружие Украина разозлили Россию и вызвали ухудшение взаимных отношений, но беспокойство вызывает также возможность, что оружие попадет в руки врага, как это произошло в прошлом, пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal. Предоставление оружия Украина имеет предотвратить превращение сейчас тлеющего конфликта в крупномасштабные боевые действия путем увеличения возможностей правительственных сил лучше защищаться в случае наступательных операций враждебных сил. Американские официальные лица говорят, что они внимательно изучают дело передачи Украине противотанковое оружие Javelin. Поэтому ею будут оснащены части, расположенные далеко от фронта, чтобы ее не использовано для наступательных операций, и чтобы ее не оставлено врагу. В 2014 году, когда США передали радарные системы для выявления расположения вражеской артиллерии, одна из таких установок, которая была расположена неподалеку Дебальцево, очутились в сепаратистско-российских руках. Как пишет The Wall Street Journal, представитель вооруженных сил Украины сообщил американской стороне, что было уничтожено части радарной системы перед отступлением войск, однако это не единственный случай. Американское оборудование после агрессии российских войск против Грузии в 2008 году было найдено на захваченных российских базах, а некоторые части можно было приобрести даже на черном рынке в Тбилиси. Так что такие инциденты не относятся к исключениям. Некоторая оружие восточноевропейского происхождения, предоставленная антиправительственным бойцам в Сирии, например, оказалась позже в руках экстремистов «Исламского государства». Американские и украинские официальные лица считают очень важным то, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалось в руках сепаратистов, которые могли бы использовать ее после против украинских танков. Даже одно российское официальное лицо дало понять, что американская политика умная, потому что сепаратисты или россияне могли бы после перепродать ее в зоны конфликтов, и оно могло бы быть использовано против америкаськой техники (бронетранспортеров и танков) или персонала за несколько тысяч километров от Украины, пишет газета The Wall Street Journal.



