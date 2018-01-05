Как отметил глава Пентагона Джеймс Мэттис, данное решение является не политическим, а практическим, принятым с учетом логистической нагрузки на правительство республики Корея на время Игр.

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин пришли к договоренности понизить уровень конфликтности вокруг Корейского полуострова на время Зимней Олимпиады в Пхенчхане, информирует svodka.net.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ssha_jujnaja_koreja.jpg" title="Новости мира: США и Южная Корея отложат совместные учения ради Олимпиады" alt="Новости мира: США и Южная Корея отложат совместные учения ради Олимпиады" width="460" height="258"size-full wp-image-4665319" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ssha_jujnaja_koreja.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ssha_jujnaja_koreja-112x63.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/ssha_jujnaja_koreja-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

Об этом сказано в отчете пресс-службы Белого дома о телефонной беседе двух лидеров.

Президенты приняли данное решение для возможности каждой стороне сосредоточиться на обеспечение безопасности Олимпийских игр.

Читайте: Новости мира: Манафорт подал в суд на спецпрокурора

Трамп намерен послать в Пхенчхан делегацию высокого уровня.

Д лидера также договорились продолжить оказывать максимальное давление на КНДР и не повторять «прошлых ошибок».

Решение США и Южной Кореи отложить совместные военные учения на время Олимпиады подтвердила на брифинге представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Читайте: Глава КНДР выступил с неожиданным мирным предложением

Как сообщали новости мира ранее, эти учения Пхеньян рассматривал как провокацию.

Как отметил глава Пентагона Джеймс Мэттис, данное решение является не политическим, а практическим, принятым с учетом логистической нагрузки на правительство республики Корея на время Игр.

Перерыв продлится и на время Паралимпиады.

Олимпийские игры состоятся с 9 по 25 февраля, Паралимпийские — с 8 по 18 марта. США и Южная Корея проводят совместные учения, как правило, в марте и апреле, в них участвуют тысячи военнослужащих американской армии.

Когда Белый дом сообщил о переносе военных учений, Южная Корея объявила, что Пхеньян впервые с 2015 года согласился на разговор и главной темой будет Олимпиада.

В новогоднем обращении руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о желании направить делегацию на Олимпийские игры в Пхенчхане и предложил экстренные переговоры. Переговоры намечены на 9 января, они пройдут в приграничной деренве Пханмунджом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира