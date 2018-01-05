По словам бывшего гражданского мужа убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталия Сергеева, близко от месте, где обнаружили тело юриста, нашли пояс от ее дубленки, носки и чехол от телефона. Сергеев рассказал, что его допрашивали в течение девяти часов в качестве подозреваемого Фото: hromadske.ua "Подозрение падает на все и на всех. Четкой версии ни у меня, ни у близких нет. Даже не могу сказать прямо на Россошанского (Дмитрия Россошанского, фигуранта дела о гибели сестры Ноздровской в ДТП. – ), потому что подозреваю всех-всех-всех. Могу представить себе и убийство с целью ограбления, и маньяка. Все, что угодно, могло быть", – отметил он.Сергеев рассказал, что прожил с Ноздровской больше полгода, разошлись из-за ее занятости. Он добавил, что надеялся на продолжение отношений и собирался 27 января – в день рождения Ноздровской – сделать ей предложение."Я видел, что осматривали уже на берегу, когда прибыл к месту. Со слов знаю, что она была в сережках, была в одном лифчике. АТОшники, которые согласились помочь в поисковой операции, отыскали с другой стороны трассы, что ведет на Дымер, поясок от дубленки. А носочки я сам нашел, я их узнал. Они были далековато, метров 400. Трасса идет на Дымер, перпендикулярно под трассой проходит река. С правой стороны в метрах 200 нашли Ирину, а в 200 метрах с другой стороны нашли эти элементы одежды. Кажется, что это все происходило возле реки. Слышал, что кажется нож нашли. Но касается ли это этого дела, я не знаю. И нашли розовый чехол с ее телефона. А нашли ли сам телефон, не знаю", – рассказал Сергеев.Бывший гражданский муж Ноздровской рассказал, что его допрашивали в течение девяти часов в качестве подозреваемого, но отпустили, так как в предположительное время убийства правозащитницы он находился дома. Это подтверждают записи с камер наблюдения, которые зафиксировали, когда он вышел из дома и когда вернулся, а также слова консьержа. По словам Сергеева, полиция осмотрела планшет и роутер у него дома и зафиксировала, что ими пользовались в предположительное время убийства.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Сестру сбил Россошанский, которого приговорили к семи годам лишения свободы. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности.3 января в Нацполиции сообщили, что, по данным судмедэкспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.4 января стало известно, что тело погибшей по просьбе ее родственников направлено на комплексную экспертизу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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