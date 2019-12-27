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В Китае 62-летняя женщина родила абсолютного здорового сына
27.12.2019 12:54
В Китае 62-летняя пенсионерка родила абсолютно здорового мальчика Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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