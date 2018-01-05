Мы многого не знаем, а некоторых вещей просто боимся. Это касается смерти. Сколько бы ты не прожил, смерть как правило приходит неожиданно. Иногда это происходит трагически. Как в Запорожье погиб ребенок. Этот ребенок был крещен в церкви Киевского Патриархата.

Я представляю себе весь ужас и смятение родителей. Да, они просто обезумели от горя. Они обратились в ритуальную службу для организации похорон. Ритуальная служба сработала по своей схеме. Позвали «священника» Московского Патриархата. Он отказался отпевать младенца. Потом родители ездили по городу с маленьким гробиком и искали где-бы можно было отпеть их ребенка. Мне приходилось хоронить младенцев. Это ужасно. Дыхание перекрывается и слезы душат. Но мотаться по городу с трупиком, когда перед тобой просто берут и закрывают двери храмов… не знаю какой ум в состоянии это вынести. Про это писать страшно.

У нас в стране много проблем. И большинство из них от нашей безграмотности. Иногда выполнение простых инструкций очень сильно облегчает жизнь. Похорона — часть этой жизни. И, как вижу, инструкцию по организации отпевания тоже нужно писать.

Самое главное запомните отпевание — это молитва. Молитва о том, чтобы человеку там, на том свете, было лучше чем здесь. Это рука помощи, протягиваемая покойнику. Так что если вы считаете себя неверующим в этой жизни, предупредите родственников чтобы вам его не заказывали — не поможет. Не мучьте не себя не ангелов, ни ближних.

Перед смертью человек верующий исповедуется, соборуется и причащается. Чтобы не тащить за собою лишний груз грехов и страхов. Понятно, что я сейчас не о трагической кончине говорю. Но вообще всем нам нужно исповедоваться хотя бы раз в месяц.

Если вы воцерковлены, то понятно что не будете заказывать отпевание неизвестно кем в ритуалке. У вас есть свой духовник. У него есть телефон, по которому всегда можно позвонить. И даже если вы не ходите в храм, все равно сугубо не советую связываться с попами из ритуальной службы. Это ремесленники и требоисполнители. Сходите в храм. Пообщайтесь там со священником и если он вам понравится возьмите у него телефон. Так, на всякий случай. Дело касается не только похорон. Звоните и не стесняйтесь. По любому поводу. Бог дал мобильные телефоны еще и для того, чтобы духовники были всегда доступны.

Правильнее только отпевать в храме и на кладбище. Не возле подъездов и в подворотнях. Мы всегда рекомендуем храм. Зимой не холодно, летом не жарко, и, самое главное, можно сосредоточится на молитве, а не на погодных явлениях.

Ну и последнее. Умирать — не страшно. Страшно после смерти быть ввергнутым в геенну. Поэтому берегите себя от греха. Мы созданы для вечности и живем вечно. А смерть — это только лишь изменение нашего состояния.

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