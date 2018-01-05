Продажи электрокаров в Украине в 2017г выросли в 2,3 раза за счет импорта б/у авто

Первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и подержанных) в 2017 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 2697 ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

В то же время, констатируется в сообщении, парк автомобилей, работающих исключительно на электротяге, пополнялся в основном за счет импорта бывших в эксплуатации авто, доля которых на первичном рынке в минувшем году превысила 85%, тогда как годом ранее соотношение новых электрокаров к подержанным составляло 49% на 51%.

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf, предпочтение которому в 2017 году отдали 2219 автомобилистов (в 2,4 раза больше, чем в 2016 году).

На второе место потребительских предпочтений поднялся электромобиль BMW i3, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию. Этот баварский электромобиль выбрали 107 украинцев, что втрое больше, чем в 2016 году.

Tesla Model S заняла третью строчку рейтинга с показателем 73 авто ("плюс" 59%), на четвертом месте электрическая версия Ford Focus – 59 шт. ("плюс" 5%), а замыкает ТОП-5 первичного рынка электромобилей Fiat 500Е, которые купили 39 человек против трех в 2016 году.

По данным AUTO-Consulting, общий парк электромобилей, которые эксплуатируются в Украине, уже превысил 4 тыс. единиц.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года импорт в Украину электромобилей на год освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора, а ввозная пошлина не уплачивается при их ввозе с 2016 года.

Эксперты прогнозируют, что с учетом всех факторов купить электромобиль в Украине можно будет на 17-20% дешевле.