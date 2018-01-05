|Минималка по 4100 грн: когда украинцам поднимут зарплаты
|05.01.2018 13:25
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будет рассматривать вопрос о повышении минимальной зарплаты в Украине до 4100 грн по результатам первого квартала 2018 года.
Об этом заместитель министра финансов Сергей Марченко сообщил в интервью , передает
"Это изначально очень сложный период в плане поступления доходов – начало года, много выходных, экономика не столь активна. Но в бюджете заложена такая возможность, это правда. И более того, мы обязаны по итогам квартала принять конкретное решение – повышать или нет", – заявил Марченко.
При этом замглавы Минфина отметил, что правительство учитывает инфляционные риски в своей работе.
"Мы понимаем, что если мы сейчас анонсируем какие-то существенные социальные выплаты или резкое повышение социальных стандартов, то раскрутим инфляцию и сорвем сотрудничество с . Поэтому мы стараемся учесть все последствия наших решений, в том числе повышение социальных стандартов", – резюмировал Марченко.