будет рассматривать вопрос о повышении минимальной зарплаты в Украине до 4100 грн по результатам первого квартала 2018 года.

Об этом заместитель министра финансов Сергей Марченко сообщил в интервью , передает

"Это изначально очень сложный период в плане поступления доходов – начало года, много выходных, экономика не столь активна. Но в бюджете заложена такая возможность, это правда. И более того, мы обязаны по итогам квартала принять конкретное решение – повышать или нет", – заявил Марченко.

При этом замглавы Минфина отметил, что правительство учитывает инфляционные риски в своей работе.

"Мы понимаем, что если мы сейчас анонсируем какие-то существенные социальные выплаты или резкое повышение социальных стандартов, то раскрутим инфляцию и сорвем сотрудничество с . Поэтому мы стараемся учесть все последствия наших решений, в том числе повышение социальных стандартов", – резюмировал Марченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира