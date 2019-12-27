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ГПУ: Чиновники Ощадбанка присвоили 2,2 миллиона гривен
27.12.2019 13:30
В ГПУ объявили подозрение чиновникам Ощадбанка, которые присволи 2,2 млн гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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