В текущем году можно ожидать позитивной трансформации ситуации на Донбассе: захода на оккупированные территории миротворческой миссии и выхода оттуда российских вооруженных сил.

Об этом в интервью "" рассказал экс-заместитель начальника Генштаба , генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает .

"Я полагаю, что на этот год важной перспективой должно стать заведение на Донбасс миротворческой миссии . Разумеется, будет очень сложно совмещать присутствие там российских войск и миротворцев. И, конечно, Украина и ее союзники будут делать все, чтобы происходила такая трансформация – заход миротворцев и уход россиян", - сказал он.

"Иллюзия руководства России о том, что им удастся внедрить в тело украинского государства этой "раковой опухоли" в виде "республик" так и останется иллюзией", - заметил генерал.

"Обозреватель" спросил, будет ли помогать такой трансформации деятельность миротворцев по версии , а именно – их присутствие на линии разграничения и охрана наблюдателей . "Все равно это ухудшит ситуацию для россиян и так называемых республик", - заверил Романенко.

"Украинская сторона может согласиться на такой формат, например, на первый год, с оговоркой, что в следующем году мы используем дополнительные возможности. Формы реализации могут быть разными", - добавил он.

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