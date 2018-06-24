|В штате Айова произошла масштабная утечка нефти
|24.06.2018 15:03
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В результате аварии произошла утечка около 5500 баррелей нефти (870 тысяч литров)В штате Айова грузовой поезд сошел с рельсов, произошла утечка более 800 тысяч литров нефти.
Фото: twitter.com/BartmanFarms
Авария поезда железнодорожной компании BNSF произошла к югу от города Дун, сообщает Associated Press.
Фото: twitter.com/BartmanFarms
С рельсов сошли только 32 вагона, перевозившие нефть из Канады в штат Оклахома для компании ConocoPhillips.
Примерно половину нефти, вытекшей удалось собрать, однако часть ее попала в близлежащие водоемы.
South of Doon. Train cars de railed pic.twitter.com/qDisZjGDwR— Jacob Faber (@Jake_fabe) 22 червня 2018 р.
Напомним, во вторник, 2 января, близко от города Борислав на Львовщине в реке Тысменица было обнаружено загрязнение масляными пятнами. Это загрязнение было обнаружено на расстоянии 200 метров вниз по течению от Борислава.
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