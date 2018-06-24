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В штате Айова произошла масштабная утечка нефти
24.06.2018 15:03
В штате Айова произошла масштабная утечка нефти
В результате аварии произошла утечка около 5500 баррелей нефти (870 тысяч литров)
В штате Айова грузовой поезд сошел с рельсов, произошла утечка более 800 тысяч литров нефти.
В штате Айова произошла масштабная утечка нефти Фото: twitter.com/BartmanFarms

Авария поезда железнодорожной компании BNSF произошла к югу от города Дун, сообщает Associated Press.

Фото: twitter.com/BartmanFarms

С рельсов сошли только 32 вагона, перевозившие нефть из Канады в штат Оклахома для компании ConocoPhillips.

Примерно половину нефти, вытекшей удалось собрать, однако часть ее попала в близлежащие водоемы.

 

South of Doon. Train cars de railed pic.twitter.com/qDisZjGDwR

— Jacob Faber (@Jake_fabe) 22 червня 2018 р.

Напомним,  во вторник, 2 января, близко от города Борислав на Львовщине в реке Тысменица было обнаружено загрязнение масляными пятнами. Это загрязнение было обнаружено на расстоянии 200 метров вниз по течению от Борислава.

  • На Львовщине произошла утечка нефти в реку
  • Пробы показали, что вода на Донбассе "грязная" или "очень грязная", - МинВОТ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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