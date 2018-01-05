Специалисты Техасского университета разработали новый, революционный метод магнитно-резонансной визуализации, позволяющий точно определять состав и агрессивность опухоли почек без болезненной биопсии.

Новая технология получила название многопараметрической МРТ (мпМРТ) и включает стандартизированный диагностический алгоритм, оценивающий изображения почечных масс по нескольким специфическим факторам, включая присутствие микроскопического жира в опухоли и интенсивности сигнала Т2-взвешенного сканирования.

«Биопсия связана с болезненными ощущениями и дискомфортом, — говорит Джефри Кадедду, соавтор исследования. — Некоторые пациенты даже предпочитают отказаться от биопсии, чтобы избежать боли».

«При помощи мпМРТ можно получить различные типы изображений почечных масс, и каждый из них скажет нам что-то новое о ткани», — говорит Иван Педроса, соавтор опубликованной в The Journal of Urology статьи.

Эта технология не предназначена для того, чтобы заменить классическую биопсию, но может стать дополнительным способом исследования, который позволит снизить число процедур по иссечению тканей или подтвердить необходимость биопсии для тех пациентов, кто в противном случае не стал бы ее делать. Точность диагностики распространенных злокачественных опухолей почек методом мпМРТ составляет 80%.

Ученым еще предстоит провести значительный объем работы, прежде чем мпМРТ станет еще одним инструментом в диагностическом арсенале врачей-онкологов.

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