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Гончарук заявил, что в городах начали снижать тарифы на тепло
27.12.2019 13:48
Гончарук утверждает, что в ряде городов Украины начали снижать тарифы на тепо
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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