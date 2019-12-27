Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

"26 декабря 2019 года, Национальный банк провел аукцион по покупке валюты с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам. Учитывая риски чрезмерных колебаний гривни в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самосбалансирования, Национальный банк объявил аукцион на покупку валюты в объеме 1 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил 230 млн долл. США. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила 700 млн долл. США, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching.

"Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года", - подчеркнули в НБУ.

Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млрд долл. США, что также является рекордным значением с 2007 года.

В регуляторе отмечают, что предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

"Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", - прокомментировал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Как сообщал Укринформ, международные резервы Украины в ноябре увеличились на 0,5 млрд долл. США и на 1 декабря составили 21,9 млрд долл. США.

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