Автор насторожен тем, что в последнее время в Беларуси все больше людей переходят на родной язык и называет этот процесс «ползучей «белорусизацией».

В России заметно возросло напряжение из-за отношений с Беларусью, информирует еizvestia.com.

На сайте Life.ru вышла статья Евгения Норина «По киевскому сценарию. Почему мы теряем Белоруссию?».

Автор статьи жалуется на то, что в последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко ведет себя двойственно по отношению к России.

«В значимых для РФ вопросах на международной арене Лукашенко последовательно торпедирует российскую позицию. В 2008 году Белоруссия не поддерживала Россию в вопросе о признании Абхазии и Южной Осетии, а уже в последние годы Лукашенко двойственно повёл себя в гораздо более значимом для нашей страны вопросе — о Крыме и Донбассе. Причём речь идёт не только о декларациях, хотя заявления вроде «Без американцев в Украине невозможна никакая стабильность» — откровенно недружественные по отношению к союзнику», — пишет он.

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Автор также припомнил Беларуси продажу запчастей для военной техники.

«Белорусская сторона вовсю продавала Киеву запчасти для военного транспорта, авиационное топливо, оптику, а белорусские добровольцы, воевавшие на стороне повстанческих республик, преследуются в уголовном порядке. Словом, политика Александра Григорьевича выглядит очень прагматичной — деньги не пахнут, но говорить о союзнических отношениях с Россией довольно сложно», — резюмирует Норин.

Российский знаток уверен, что в дальнейшем отношения Беларуси и России ухудшатся.

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«Однако пока политические отношения России и Беларуси остаются натянутыми, внутри белорусского общества идут свои процессы. И их итог может оказаться очень болезненным для России», — делает вывод он.

Автор насторожен тем, что в последнее время в Беларуси все больше людей переходят на родной язык и называет этот процесс «ползучей «белорусизацией».

«Одна из ключевых тенденций последних лет — это ползучая националистическая «белорусизация». Этот процесс идёт очень плавно, но проталкивается очень настойчиво. Суть дела состоит в постепенном вытеснении русского языка из общественной и политической жизни в пользу белорусского и общее дистанцирование от России, отчасти в пользу местного национализма, отчасти в пользу контактов с западными странами», — пишет он.

Также автор не забыл упомянуть и о пропаганде, видимо, наболело. И, конечно же, сравнивает Беларусь с Украиной, которая посмела восстать против России.

«В современной национально ориентированной пропаганде акценты расставляются вполне определённым образом: местная культура противопоставляется российской, а из всех исторических сюжетов отбираются конкретно те, которые можно натянуть на нарратив о противостоянии Белоруссии и России… Все эти игры куда менее безобидны, чем может показаться: антироссийская повестка в связке с этнографией проталкивается мягко, но очень настойчиво. Белорусский сегмент Интернета на данный момент главным образом антироссийский. Пророссийских интернет-СМИ попросту практически не существует, и этот процесс очень напоминает то, что происходило на Украине в начале 10-х годов: когда речь зашла о противостоянии лоб в лоб, на улицы звали все средства массовой информации», — говорится в статье.

О роли Лукашенко Норин тоже не забыл и даже решил, что совсем скоро он может возглавить «национальную революцию».

«Интересна двойственная позиция высшей власти. С одной стороны, убегать впереди паровоза и расшатывать власть впрямую не в меру активным деятелям не дают. С другой, Лукашенко, похоже, отчаявшись остановить процесс «национальной революции», решился его возглавить», — пишет он.

Автор уверен, что совсем скоро беларусы, как и украинцы, будут считать Россию врагом.

«Мировая практика показывает, что активное меньшинство регулярно оказывается способно навязать свою волю большинству. На уровне народов отношения между русскими и белорусами самые что ни на есть тёплые. Однако ещё недавно то же самое можно было сказать об украинцах — а сейчас едва ли найдётся более враждебное России государство, чем Украина», — говорится в статье.

Норин обвиняет Россию в том, что она сделала ставку на «холодильник» и проиграла борьбу за дружбу с беларусами.

«В «битве холодильника и телевизора» ставку на «холодильник» сделала именно Россия, и она была бита глупой и злобной, зато тотальной пропагандой. При этом объективно Россия имеет отличные позиции для убеждения белорусского общественного мнения в пользе максимально тесных и тёплых отношений с Москвой. В отличие от многих других стран, Россия может опираться и на реальные общие моменты истории, и на практическую пользу. Однако Россия вновь и вновь наступает на одни и те же грабли: договариваться о поставках энергоносителей она умеет, а вот разговаривать с общественностью, создавать и поддерживать дружественные некоммерческие организации, работать с улицей и интернет-журналами — нет», — пишет он.

Российский знаток жалеет тех белорусов, которые так любят Россию, но их в этом не поддерживают.

«Людей, тепло относящихся к России и россиянам, в Беларуси абсолютное большинство, но они не сплочены, не имеют общей программы и целей. Наиболее стойкие и решительные сторонники России в белорусском обществе сейчас чувствуют себя просто брошенными», — делает вывод автор.

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