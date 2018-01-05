Антитеррористическая операция на Донбассе привела к шестикратному обнищанию людей и десяткам тысяч погибших, заявил нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шуфрич: Люди стали по реальным своим доходам в три раза беднее Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com По словам Шуфрича, президент Украины Петр Порошенко "слишком сильно хотел воевать" в 2014 году и закончить АТО, "завершить эту блиц-операцию, которая вылилась нам в десятки тысяч погибших и в шестикратное обнищание людей"."Вдумайся: цена на газ поднялась за это время в 10 раз! Была 680 грн, сейчас – 6800. Цена на электроэнергию – в пять с половиной раз. Люди стали по реальным своим доходам в три раза беднее, коммунальные услуги в 11 раз выросли!" – заявил Шуфрич6 сентября 2017 года вице-премьер-министр – министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что население Украины заплатило за коммунальные услуги больше, чем потребило в 2017 году.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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