Антитеррористическая операция на Донбассе привела к шестикратному
обнищанию людей и десяткам тысяч погибших, заявил нардеп от
Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в интервью основателю издания
"ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Шуфрич: Люди стали по реальным своим доходам в три
раза беднее Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com По словам Шуфрича,
президент Украины Петр Порошенко "слишком сильно хотел воевать" в
2014 году и закончить АТО, "завершить эту блиц-операцию, которая
вылилась нам в десятки тысяч погибших и в шестикратное обнищание
людей"."Вдумайся: цена на газ поднялась за это время в 10 раз! Была
680 грн, сейчас – 6800. Цена на электроэнергию – в пять с
половиной раз. Люди стали по реальным своим доходам в три раза
беднее, коммунальные услуги в 11 раз выросли!" – заявил
Шуфрич6 сентября 2017 года вице-премьер-министр – министр
регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко заявил,
что население Украины заплатило за коммунальные услуги больше,
чем потребило в 2017 году.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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