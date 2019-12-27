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В центре Киева голые мужчины убегали от толпы и полиции
27.12.2019 14:25
В центре Киева голые мужчины устроили забег, спровоцировав за собой преследование толпы и полиции
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
собой
преследование
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