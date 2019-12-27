Последняя трапеза: что заказывают смертники перед казнью

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Благодаря этому событию появилась серия картин Last meal of death row. Картины серии выполнены в стиле голландских мастеров и изображают реальные трапезы, когда-то заказанные людьми, осужденными на смерть. Натюрморты современного британского художника Мэта Коллишоу делают само понятие «натюрморт» более объемным, потому что на этих картинах не только изображено нечто лишенное жизни (фр. nature morte — «мертвая природа»), но и за рамками картины находится кто-то, кого этой жизни скоро лишат. Велма Барфилд. Дата казни: 2 ноября 1984 года. Меню: большой пакет Cheez Doodles и банка Coca-Cola. Первоначально Велма Барфилд была осуждена за убийство своего партнера — Стюарта Тейлора, но позже она призналась в шести других убийствах, в том числе своего мужа и матери. В ходе судебного разбирательства защитники Барфилд просили признать свою подзащитную сумасшедшей, но эта просьба была отклонена, и женщина была признана виновной. Мотив всех убийств Барфилд схож — она присваивала себе чужие деньги. Все жертвы умерли в результате отравления Фоторепортажи Популярные теги Динамо, Карпаты, митинги, стихийные бедствия, солдат, #Євромайдан, политики, уикенд, тест-драйв, Шахтер, женщины, пейзажи, футбол, НАТО, зима, природа, столкновения, цирк, живопись, фотография, Порошенко, мир, вера, акции, ВСУ, ЗСУ, учения, катастрофы, портрет, Новый Год, Саакашвили, фотопроект, досуг, самолеты, марш, фотоконкурсы, Сергей Смоленцев, заводы, выборы, Киев, дети, кошки, Верховная Рада, люди, фотоподборки, технологии, мода, АТО, фотографы, Александр Зубко, война, город, соревнования, путешествия, юмор, США, праздники, Львов, музыка, архитектура, ВМС, общество, корабли, беспорядки, автомобили, Майдан, фестивали, Нацгвардия, транспорт, Донбасс, искусство, история, Дмитрий Дятлов, Россия, суд, культура, политика, экология, военная техника, Львів, туризм, бизнес, депутаты, протесты, Одесса, выставки, джаз, аннексия Крыма, Путин, полиция, оккупация, спорт, животные, церковь, дизайн, традиции, милиция, парады, авиация, знаменитости Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Динамо, Карпаты, митинги, стихийные бедствия, солдат, #Євромайдан, политики, уикенд, тест-драйв, Шахтер, женщины, пейзажи, футбол, НАТО, зима, природа, столкновения, цирк, живопись, фотография, Порошенко, мир, вера, акции, ВСУ, ЗСУ, учения, катастрофы, портрет, Новый Год, Саакашвили, фотопроект, досуг, самолеты, марш, фотоконкурсы, Сергей Смоленцев, заводы, выборы, Киев, дети, кошки, Верховная Рада, люди, фотоподборки, технологии, мода, АТО, фотографы, Александр Зубко, война, город, соревнования, путешествия, юмор, США, праздники, Львов, музыка, архитектура, ВМС, общество, корабли, беспорядки, автомобили, Майдан, фестивали, Нацгвардия, транспорт, Донбасс, искусство, история, Дмитрий Дятлов, Россия, суд, культура, политика, экология, военная техника, Львів, туризм, бизнес, депутаты, протесты, Одесса, выставки, джаз, аннексия Крыма, Путин, полиция, оккупация, спорт, животные, церковь, дизайн, традиции, милиция, парады, авиация, знаменитостиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Велма Барфилд. Дата казни: 2 ноября 1984 года. Меню: большой пакет Cheez Doodles и банка Coca-Cola. Первоначально Велма Барфилд была осуждена за убийство своего партнера — Стюарта Тейлора, но позже она призналась в шести других убийствах, в том числе своего мужа и матери. В ходе судебного разбирательства защитники Барфилд просили признать свою подзащитную сумасшедшей, но эта просьба была отклонена, и женщина была признана виновной. Мотив всех убийств Барфилд схож — она присваивала себе чужие деньги. Все жертвы умерли в результате отравления bigpikcha.ru США, Израиль, 27.12.2019



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