Не читайте этот пост, если у вас слабые нервы. Пожалуйста.

Возможно, вы слышали про безумную историю из моего родного Запорожья про самоубийцу, который выпрыгнул из окна и упал прямо на двухлетнего ребёнка. Погиб сам и убил мальчика. Не спасли.

На похоронах ребёнка, прямо на похоронах, священник отказался отпевать мёртвого мальчика. Прямо у гроба. Даже у падающей перед ним на колени матери.

Потому что ребёнка крестили в церкви Киевского патриархата. А отпевать ребёнка пришёл священник Московского. Организаторы похорон не подумали, а обезумевшим от горя родителям было не до этих тонкостей. И он отказался отпевать двухлетнего ребёнка, крещённого в «незаконной церкви». И в ближайшей церкви, тоже Московского патриархата, родителям отказали. Только безотлагательно вызванный священник Киевского патриархата отпел ребёнка, и его смогли наконец-то похоронить. Состояние родителей к этому моменту можете представить себе сами. Я – пытался. Я не смог.

Когда журналисты узнали об этом ужасе и спросили у архиепископа Запорожского, что он об этом думает, тот сказал, что его священники сделали всё правильно.

А я знаю этих родителей. И отца, и маму. Я знаю их с далёкого 2005 года. Мы вместе учились на истфаке в Запорожье. Это одни из самых добрых и светлых людей, которых я знаю. И я не понимаю, как можно было ТАК с ними. Да и вообще с кем угодно. И я… и по-моему, я плачу. Простите. Пауза.

Я не знаю, как можно… так. Я не понимаю. Я не знаю. Мне не укладывается в голове.

Я знаю, что я хочу. Прямо сейчас. Я хочу, чтобы этот священник, и священник той церкви, в которую они обратились потом и где им тоже отказали в отпевании их мёртвого ребёнка, и вообще весь Московский патриархат горел в аду. Сейчас. В аду на земле. В аду в Украине.

Я не в стране, но я скоро вернусь, и я знаю, что я сделаю первым делом, когда я вернусь.

Я принесу под ближайшую церковь УПЦ МП куклу. Простую детскую игрушку. Они её уберут, а я принесу снова. И снова. И снова. И люди будут проходить мимо и видеть куклу у церкви. И будут понимать, ПОЧЕМУ она там лежит. Будут понимать, ЧТО она значит. Будут понимать, ЧТО сделала эта церковь.

И я… я прошу вас. Мне неловко. Мне стыдно. Я ненавижу просить. Но я прошу.

Принесите куклу.

Под любую церковь этого… патриархата.

В любой день.

Принесите. Пожалуйста.

Я хочу, чтобы вся страна знала. Знала, что так НЕЛЬЗЯ.

Так нельзя.

Пожалуйста. Я вас прошу. Принесите куклу. Расскажите другим. Пусть знают. Пусть все знают.

Я опять плачу. Простите.

Просто принесите куклу. Или любую детскую игрушку. Прошу вас.

Так нельзя.

#принеси_куклу

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