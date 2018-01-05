Террористы на Донбассе продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями оружие. В результате 4 декабря был ранен украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«На протяжении прошедших суток зафиксировано два обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского», — сказано в сообщении.

На донецком направлении, еще в светлой время суток, соперник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов близ Верхнеторецкого.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Его жизни ничто не угрожает.

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