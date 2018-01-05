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Журавский: Понижение максимальной скорости движения без камер – подарок нечестным патрульным
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05.01.2018 13:35
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Украинские чиновники "распиарили" решение о снижении максимальной
скорости движения в городах до 50 км/ч, но не довели дело до
правовой завершенности, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН"
экс-нардеп Виталий Журавский. Журавский: Пойманного за рулем в
состоянии алкогольного опьянения водителя нужно лишать прав сразу и
на всю жизнь Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Новые
ограничения за нарушение правил дорожного движения (ПДД) начали
действовать с 1 января нынешнего года, но штрафы пока остались
старые. Новые – не вступили в силу. Изменение размера штрафов
невозможно без внесения парламентом соответствующих изменений в
Кодекс Украины об административных правонарушениях. Чиновники
"прокукарекали", распиарили свое решение, а дело, как всегда, не
довели до правовой завершенности. Действительно, в большинстве
европейских городов допустимая скорость – 50 км/ч. Конечно,
снижение скорости только на 10 км/ч в населенных пунктах Украины
может несколько уменьшить уровень смертности при столкновении
автомобиля с пешеходом, но этого явно недостаточно", – отметил
Журавский.По его мнению, люди, севшие за руль пьяными, должны
лишаться водительских прав пожизненно."Чтобы существенно повлиять
на безопасность движения, по моему мнению, необходимо:
Нельзя забывать, что в ДТП в Украине погибло за четыре года больше
людей, чем в АТО", – подчеркнул собеседник.Он считает, что
приоритетной задачей является обеспечение фиксации нарушений правил
дорожного движения."Понижение максимальной скорости движения без
камер – дар нечестным патрульным на праздничные дни.
Разгуляются по полной. Поборы возрастут. Деньги пойдут не в бюджет
государства, а в карман тех, кто стоит с жезлами на
дорогах", – резюмировал Журавский.14 июня 2017 года на
заседании правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак
озвучил предложение снизить разрешенную скорость в населенных
пунктах до 50 км/час. Он объяснил, что хорошие дороги приводят к
увеличению скорости передвижения по ним, и это повышает
аварийность.25 июля соответствующий проект
постановления согласовали в Мининфраструктуры Украины, 10
ноября его одобрил Кабмин.Заместитель начальника департамента
патрульной полиции Алексей Билошицкий объяснял, что
ограничение будет установлено не на всех участках
населенных пунктов Украины. По его словам, на трассах и
магистралях местная власть имеет право установить более высокую
скорость.Ограничение скорости в населенных пунктах вступило в силу
1 января.
- пойманного за рулем в состоянии алкогольного опьянения водителя
лишать прав сразу и на всю жизнь;
- усилить уголовное наказание тем, кто продает водительские права
лицам, которые потом, по незнанию элементарных ПДД, создают
ДТП;
- разработать программы по оценке скоростного режима и установить
камеры;
- отремонтировать дороги, которые часто в наших городах, как
после бомбежки;
- обеспечить в ночное время достаточное освещение;
- установить штрафы для пешеходов, которые не соблюдают правил
безопасности при пересечении дороги.
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