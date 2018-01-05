Украинские чиновники "распиарили" решение о снижении максимальной скорости движения в городах до 50 км/ч, но не довели дело до правовой завершенности, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-нардеп Виталий Журавский. Журавский: Пойманного за рулем в состоянии алкогольного опьянения водителя нужно лишать прав сразу и на всю жизнь Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Новые ограничения за нарушение правил дорожного движения (ПДД) начали действовать с 1 января нынешнего года, но штрафы пока остались старые. Новые – не вступили в силу. Изменение размера штрафов невозможно без внесения парламентом соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Чиновники "прокукарекали", распиарили свое решение, а дело, как всегда, не довели до правовой завершенности. Действительно, в большинстве европейских городов допустимая скорость – 50 км/ч. Конечно, снижение скорости только на 10 км/ч в населенных пунктах Украины может несколько уменьшить уровень смертности при столкновении автомобиля с пешеходом, но этого явно недостаточно", – отметил Журавский.По его мнению, люди, севшие за руль пьяными, должны лишаться водительских прав пожизненно."Чтобы существенно повлиять на безопасность движения, по моему мнению, необходимо: пойманного за рулем в состоянии алкогольного опьянения водителя лишать прав сразу и на всю жизнь;

усилить уголовное наказание тем, кто продает водительские права лицам, которые потом, по незнанию элементарных ПДД, создают ДТП;

разработать программы по оценке скоростного режима и установить камеры;

отремонтировать дороги, которые часто в наших городах, как после бомбежки;

обеспечить в ночное время достаточное освещение;

установить штрафы для пешеходов, которые не соблюдают правил безопасности при пересечении дороги. Нельзя забывать, что в ДТП в Украине погибло за четыре года больше людей, чем в АТО", – подчеркнул собеседник.Он считает, что приоритетной задачей является обеспечение фиксации нарушений правил дорожного движения."Понижение максимальной скорости движения без камер – дар нечестным патрульным на праздничные дни. Разгуляются по полной. Поборы возрастут. Деньги пойдут не в бюджет государства, а в карман тех, кто стоит с жезлами на дорогах", – резюмировал Журавский.14 июня 2017 года на заседании правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак озвучил предложение снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 км/час. Он объяснил, что хорошие дороги приводят к увеличению скорости передвижения по ним, и это повышает аварийность.25 июля соответствующий проект постановления согласовали в Мининфраструктуры Украины, 10 ноября его одобрил Кабмин.Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий объяснял, что ограничение будет установлено не на всех участках населенных пунктов Украины. По его словам, на трассах и магистралях местная власть имеет право установить более высокую скорость.Ограничение скорости в населенных пунктах вступило в силу 1 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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