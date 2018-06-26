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Ни одна из партий в Украине не набирает более 17%
26.06.2018 16:16
Ни одна из партий в Украине не набирает более 17%
21% респондентов не пришли бы на участки
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то на них пошли бы 68% граждан, при этом одной из партий они не отдали более 17% голосов.
Ни одна из партий в Украине не набирает более 17% Украина, Киев, Верховная Рада, 8 апреля 2014 года. Члены парламента из партии Свобода дерутся с представителями фракции Компартии Украины. Фото: AFP

21% респондентов не пришли бы на участки, а 11% затруднились ответить на этот вопрос,  свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно опросу, партийный рейтинг возглавляет Родина, которую готовы поддержать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился.

Вторую позицию разделяют Оппозиционный блок, Гражданская позиция и партия "Слуга народа", за которые готовы проголосовать около 10,5%. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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