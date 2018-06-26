|Ни одна из партий в Украине не набирает более 17%
|26.06.2018 16:16
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21% респондентов не пришли бы на участкиЕсли бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то на них пошли бы 68% граждан, при этом одной из партий они не отдали более 17% голосов.
Украина, Киев, Верховная Рада, 8 апреля 2014 года. Члены парламента из партии Свобода дерутся с представителями фракции Компартии Украины. Фото: AFP
21% респондентов не пришли бы на участки, а 11% затруднились ответить на этот вопрос, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Согласно опросу, партийный рейтинг возглавляет Родина, которую готовы поддержать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился.
Вторую позицию разделяют Оппозиционный блок, Гражданская позиция и партия "Слуга народа", за которые готовы проголосовать около 10,5%.
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