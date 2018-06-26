21% респондентов не пришли бы на участки

Украина, Киев, Верховная Рада, 8 апреля 2014 года. Члены парламента из партии Свобода дерутся с представителями фракции Компартии Украины. Фото: AFP

21% респондентов не пришли бы на участки, а 11% затруднились ответить на этот вопрос, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно опросу, партийный рейтинг возглавляет Родина, которую готовы поддержать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился.