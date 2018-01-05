Супруги Луценко получили от сына дар стоимостью 170 тыс. грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и представитель президента в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировали дар от Александра Луценко.

Согласно изменениям в имущественном положении, которые чиновники внесли в свои декларации в Едином государственном реестре деклараций, 2 января 2018 года каждый из них получил дар в неденежной форме стоимостью 170 тыс. грн от Луценко Александра Юрьевича.

У Ю.Луценко два сына: Александр, 1989 г. р., Виталий, 1999 г. р.