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Украинцам изменили процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги
27.12.2019 15:20
Кабмин изменил процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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