27 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Минфин назвал гривну причиной "дыры" в бюджете • С чем подавать шампанское • В России заявили о готовности снабжать Украину электроэнергией • Нацбанк вчера купил рекордные $700 миллионов, чтобы предотвратить "скачки" гривни • РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархатом, который признал ПЦУ • В Украине планируют повысить штрафы за пьяное вождение и превышение скорости • Каждый пятый украинец будет дважды праздновать Рождествовсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Днепр, рекорды, мотоциклы, Киев. 27 декабря 214Днепр, рекорды, мотоциклы, Киев. Мотоцикліст Сергій Совяк родом з Вінниці і йому 27 років. 24 грудня 2019 року Сергій встановив національний рекорд. На мотоциклі він проїхав близько 5-ти кілометрів просто по Дніпру. Щоб мотоцикл міг пересуватися по поверхні води, до нього прикріпили спеціальні лижі. Чому Сергій вирішив перетнути Дніпро на мотоциклі? І як йому це вдалося? Фоторепортажи Популярные теги спорт, Дмитрий Дятлов, туризм, Львов, катастрофы, Нацгвардия, корабли, соревнования, музыка, выборы, война, протесты, знаменитости, вера, ВМС, культура, заводы, досуг, путешествия, фестивали, Александр Зубко, Путин, кошки, пейзажи, Одесса, Новый Год, милиция, полиция, авиация, джаз, марш, транспорт, политики, архитектура, искусство, женщины, Россия, мир, стихийные бедствия, дети, цирк, Порошенко, акции, ЗСУ, беспорядки, экология, Львів, традиции, суд, митинги, Саакашвили, бизнес, живопись, АТО, дизайн, природа, праздники, фотоконкурсы, история, Донбасс, столкновения, Верховная Рада, общество, НАТО, депутаты, фотопроект, зима, политика, самолеты, город, юмор, автомобили, тест-драйв, портрет, Карпаты, фотоподборки, выставки, люди, футбол, Майдан, Шахтер, Сергей Смоленцев, #Євромайдан, аннексия Крыма, церковь, США, ВСУ, Динамо, оккупация, уикенд, учения, технологии, военная техника, парады, солдат, животные, мода, фотографы, фотография, Киев Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис спорт, Дмитрий Дятлов, туризм, Львов, катастрофы, Нацгвардия, корабли, соревнования, музыка, выборы, война, протесты, знаменитости, вера, ВМС, культура, заводы, досуг, путешествия, фестивали, Александр Зубко, Путин, кошки, пейзажи, Одесса, Новый Год, милиция, полиция, авиация, джаз, марш, транспорт, политики, архитектура, искусство, женщины, Россия, мир, стихийные бедствия, дети, цирк, Порошенко, акции, ЗСУ, беспорядки, экология, Львів, традиции, суд, митинги, Саакашвили, бизнес, живопись, АТО, дизайн, природа, праздники, фотоконкурсы, история, Донбасс, столкновения, Верховная Рада, общество, НАТО, депутаты, фотопроект, зима, политика, самолеты, город, юмор, автомобили, тест-драйв, портрет, Карпаты, фотоподборки, выставки, люди, футбол, Майдан, Шахтер, Сергей Смоленцев, #Євромайдан, аннексия Крыма, церковь, США, ВСУ, Динамо, оккупация, уикенд, учения, технологии, военная техника, парады, солдат, животные, мода, фотографы, фотография, КиевВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Мотоцикліст Сергій Совяк родом з Вінниці і йому 27 років. 24 грудня 2019 року Сергій встановив національний рекорд. На мотоциклі він проїхав близько 5-ти кілометрів просто по Дніпру. Щоб мотоцикл міг пересуватися по поверхні води, до нього прикріпили спеціальні лижі. Чому Сергій вирішив перетнути Дніпро на мотоциклі? І як йому це вдалося? 27.12.2019



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