50-летний командир экипажа 20-местного самолета Gulfstream G 150 – гражданин иностранного государства – погиб от удара дверью кабины в аэропорту финского Киттиля. Полиция проводит расследование инцидента Фото: finavia.fi Инцидент произошел в аэропорту Киттиля в провинции Лапландия.20-местный самолет Gulfstream G 150 иностранной компании, который обычно выполнял частные рейсы, готовился к вылету. Его пилот – 50-летний командир экипажа и гражданин иностранного государства – находился в кабине. После удара дверью он погиб на месте.По данным издания, пассажиров в этот момент на борту не было.Полиция проводит расследование инцидента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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