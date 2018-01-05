50-летний командир экипажа 20-местного самолета Gulfstream G 150 –
гражданин иностранного государства – погиб от удара дверью кабины в
аэропорту финского Киттиля. Полиция проводит расследование
инцидента Фото: finavia.fi Инцидент произошел в аэропорту Киттиля в
провинции Лапландия.20-местный самолет Gulfstream G 150 иностранной
компании, который обычно выполнял частные рейсы, готовился к
вылету. Его пилот – 50-летний командир экипажа и гражданин
иностранного государства – находился в кабине. После удара
дверью он погиб на месте.По данным издания, пассажиров в этот
момент на борту не было.Полиция проводит расследование инцидента.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира