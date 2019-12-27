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В Украине усилили ответственность за пожарную безопасность
27.12.2019 15:38
Кабмин усилил ответственность предприятий за пожарную безопасность
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Теги:
политика
события
украина
пожарную
безопасность
предприятий
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