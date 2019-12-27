|Шулявский путепровод в столице откроют в ближайшие дни
|27.12.2019 16:00
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Шулявский путепровод в Киеве откроют в ближайшие дни. Об этом сообщает
Отмечается, что сегодня состоялись испытания нового Шулявского моста.
В соответствии с программой статических испытаний было реализовано 12 схем нагрузки пролетных строений путепровода. Восемь "МАЗов" одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом в 240 тонн.
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