27 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: ВСУ в следующем году подготовят около восьми тысяч сержантов • Минфин назвал гривну причиной "дыры" в бюджете • С чем подавать шампанское • В России заявили о готовности снабжать Украину электроэнергией • Нацбанк вчера купил рекордные $700 миллионов, чтобы предотвратить "скачки" гривни • РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархатом, который признал ПЦУ • В Украине планируют повысить штрафы за пьяное вождение и превышение скоростивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: праздники, Новый Год, опросы, итоги, 2019. 27 декабря 183праздники, Новый Год, опросы, итоги, 2019. Напередодні 2020-го журналісти попросили перехожих описати рік, що минає, одним словом, назвати головну подію року й розповісти, що готуватимуть для святкового столу. Фоторепортажи Популярные теги выставки, Дмитрий Дятлов, дизайн, уикенд, путешествия, военная техника, Одесса, общество, музыка, протесты, катастрофы, выборы, корабли, джаз, фотографы, архитектура, Киев, соревнования, самолеты, полиция, фестивали, фотопроект, знаменитости, НАТО, столкновения, Саакашвили, война, Путин, фотоконкурсы, досуг, Новый Год, политики, #Євромайдан, цирк, Верховная Рада, фотоподборки, акции, праздники, авиация, ЗСУ, США, аннексия Крыма, ВМС, парады, марш, ВСУ, Львов, Александр Зубко, Россия, учения, юмор, Львів, природа, дети, Донбасс, экология, Динамо, Майдан, футбол, вера, Сергей Смоленцев, искусство, АТО, депутаты, транспорт, зима, фотография, солдат, Порошенко, бизнес, беспорядки, туризм, Карпаты, стихийные бедствия, культура, пейзажи, технологии, церковь, история, животные, Шахтер, оккупация, люди, живопись, митинги, суд, традиции, автомобили, портрет, милиция, город, заводы, мир, женщины, тест-драйв, кошки, политика, Нацгвардия, спорт, мода Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис выставки, Дмитрий Дятлов, дизайн, уикенд, путешествия, военная техника, Одесса, общество, музыка, протесты, катастрофы, выборы, корабли, джаз, фотографы, архитектура, Киев, соревнования, самолеты, полиция, фестивали, фотопроект, знаменитости, НАТО, столкновения, Саакашвили, война, Путин, фотоконкурсы, досуг, Новый Год, политики, #Євромайдан, цирк, Верховная Рада, фотоподборки, акции, праздники, авиация, ЗСУ, США, аннексия Крыма, ВМС, парады, марш, ВСУ, Львов, Александр Зубко, Россия, учения, юмор, Львів, природа, дети, Донбасс, экология, Динамо, Майдан, футбол, вера, Сергей Смоленцев, искусство, АТО, депутаты, транспорт, зима, фотография, солдат, Порошенко, бизнес, беспорядки, туризм, Карпаты, стихийные бедствия, культура, пейзажи, технологии, церковь, история, животные, Шахтер, оккупация, люди, живопись, митинги, суд, традиции, автомобили, портрет, милиция, город, заводы, мир, женщины, тест-драйв, кошки, политика, Нацгвардия, спорт, модаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Напередодні 2020-го журналісти попросили перехожих описати рік, що минає, одним словом, назвати головну подію року й розповісти, що готуватимуть для святкового столу. 27.12.2019



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