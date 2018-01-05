Адвокат лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что на Адвокат Саакашвили не видит оснований для экстрадиции его подзащитного Фото: ЕРА "Мы считаем, что все дела, которые есть в Грузии против Саакашвили, инкриминированы ему по политическим мотивам", – отметил адвокат.Он добавил, что все попытки Киева использовать решение суда как повод для экстрадиции будут незаконными. По словам Чернолуцкого, на сегодняшний день есть "достаточно правовых статусов, которые запрещают Украине экстрадировать или выдворять его".Адвокат сказал, что у Саакашвили есть справка от Государственной миграционной службы с разрешением находиться в Украине минимум до 1 марта 2018 года. Срок может быть продлен, если будет продолжаться судебная тяжба между Саакашвили и ГМС.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.11 сентября 2017 года адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС), в котором политик просил признать незаконной бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.5 января Городской суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью.Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе считает, что вынесенный судом в Тбилиси приговор Саакашвили может стать поводом для его экстрадиции в Грузию Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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