Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве бывшего «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает телеканал Прямий.

В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилище в столице проведен санкционированный обыск.

Отмечается, что сотрудники Службы установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями. Следственные действия продолжаются.

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