В 14 случаях нападающими чиновники, должностные лица или депутаты, в 8 - правоохранители

Об этом говорится в отчете Индекса физической безопасности журналистов, обнародованном на сайте НСЖУ.

Отмечается, что больше только инцидентов произошло в июне (12), в сентябре (11), в мае и июле (по 10) 2017 года.

"Среди регионов, где журналисты страдают больше только, в лидерах - Киев и Киевская область - 29 инцидентов, Одесская область - 10, Донецкая и Николаевская - по 6, Житомирская - 5 инцидентов" , - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в 14 случаях нападающими чиновники, должностные лица или депутаты, в 8 - правоохранители, 3 инциденты произошли с применением оружия.

Преимущественно от физической агрессии страдают мужчины - 66 случаев, но достается и женщинам - 24 случая.

Фото: nsju.org

"Уровень физической агрессии в отношении журналистов в Украине недопустимо высоким! И в Киеве, и в регионах нападения на журналистов остаются безнаказанными и провоцируют новую агрессию", - говорится в сообщении.

НСЖУ требует, чтобы руководство правоохранительных ведомств публично с трибуны парламента отчиталось о состоянии расследований преступлений против журналистов и реальные наказания нападающих.

Как известно, журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября у VIP-терминала аэропорта "Киев" .

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко и оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ждала прилет из России Виктора Медведчука.