Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве супругов в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сторона обвинения настаивала на определении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В то же время сторона защиты настаивала на определении залога в размере 500 тысяч грн.

Суд определил меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком на 60 суток.

Напомним, тела супругов и их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Трагедия произошла в Харькове 24 июня. Впоследствии стало известно, что мотивом убийства стало долговое обязательство потерпевшего в размере 100 тысяч долларов.

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