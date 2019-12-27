Сегодня, 27.12.2019г. Красногвардейский суд Днепропетровска провел заседание по Делу Дарьи Мастикашевой.

"В рамках юридической очистки в ходе подготовки к обмену, судом утверждена сделка о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

Дарья освобождена в зале заседания после двух с половиной лет застенка! Вместе с Дарьей освобожден на тех же условиях и убудет на обмен Александр Каратай." - Сообщил адвокат Владимир Рыбин. "Теперь по теме "очистки". Некоторые радикальные правозащитники условием обмена требовали исключительно отказа прокуратуры от обвинения и закрытия уголовного Дела. Многие наблюдатели скажут - "Как же так! Признать вину! Фи! Нада баротися, даже ценой жизни!" Бороться, конечно, можно. Можно разбить голову о стену и провести 15 лет в тюрьме по приговору с конфискацией имущества. Но оставим это удовольствие для любителей отстаивать свои идеалы за чужой счет.

Дарья вышла на свободу! Дарья защитила свое право на родной дом и семью. Пожелаем ей счастья, здоровья и сил наладить разбитую нелюдями жизнь!" - Заявил Владимир Рыбин.

Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла критике состояние прав человека в Украине за 2017-2018 гг., в частности, напомнив об отсутствии прогресса в расследовании касательно так называемых "тайных тюрем" Службы безопасности Украины (СБУ), пытках со стороны представителей правоохранительных органов и преследовании за критику властей.

Доклад о состоянии прав человека в Украине был опубликован в феврале 2018 года на официальном сайте организации.

В частности, организация напомнила о задержании СБУ украинки, которая проживает в России.

"15 августа Служба безопасности Украины (СБУ) задержала и два дня держала под стражей без доступа к внешнему миру Дарью Мастикашеву - украинскую гражданку, которая проживает в России и посещала свою мать в Украине. Ее обвинили в государственной измене и незаконном хранении оружия. Фотографии женщины, которые сделал ее адвокат вне зала суда, демонстрируют признаки избиения и предполагаемых пыток со стороны служащих СБУ", - заявили в организации.

Также ее адвокат сообщал, что Дарья Мастикашева получала угрозы в адрес своих матери и сына, пока не согласилась зачитать вслух на камеру заявление, в котором ей инкриминировались преступления. По состоянию на конец года она все еще находилась под стражей в ожидании суда.

Кроме того, Amnesty International заявляет, что украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов. Между прочим государственные органы открывали уголовные производства и принимали законы, призванные ограничить права на свободу слова и свободу объединений.

В организации добавили, что на оккупированных территориях продолжали незаконно удерживать и сажать своих оппонентов.

"В ноябре де-факто "верховный суд" в Донецке приговорил мужчину к смертной казни. Власти в оккупированном Россией Крыму запугивали, травили и открывали уголовные производства против своих критиков", - заявили в Amnesty International.

Касательно ситуации с правами человека в мире, в организации заявили об ужесточении "политики очернения". Ее главным результатом стала кампания этнической чистки в Мьянме, которой подверглись мусульмане рохинджа.

"Из-за нее за считанные недели в соседнюю Бангладеш бежали около 620 000 человек. Это был самый высокий по развитию кризис 2017 года. До конца года у беженцев и ранее были туманные перспективы на будущее, а хроническая неспособность мировых лидеров предложить реальное решение по выходу из этого кризиса почти не оставляла поводов для оптимизма", - заявили в организации.

Также Amnesty International подвергла критике мировую политику касательно приема беженцев и назвала "человеконенавистнической" попытку президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну гражданам нескольких мусульманских стран.

"Подход лидеров многих стран ко всемирному кризису с беженцами, как и раньше, состоял из отговорок и откровенного бессердечия - они относились к беженцам не как к людям, а как к проблемам, которых следует избегать. Активные попытки президента Дональда Трампа запретить въезд в США всем гражданам из нескольких мусульманских стран на основании их гражданства были бесспорно человеконенавистнические", - заявили в организации.

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