Основанная голливудскими продюсерами Харви и Бобом Вайнштейном киностудия Weinstein Co., которая находится на грани банкротства, может быть продана в ближайшее время, сообщает The Wall Street Journal. Инвесторы решили выставить студию на продажу после того, как у нее начались финансовые проблемы из-за секс-скандала с участием Харви Вайнштейна Фото: ЕРА Участниками торгов являются частные инвесторы, развлекательные компании, инвестиционные фирмы. Цена сделки составит около $500 млн, при этом около $250 млн составляет долг киностудии.По данным издания, после всех расходов и оформления юридических счетов для Weinstein Co., нынешние владельцы студии не получат никаких наличных средств.Если компания в ближайшее время не сможет завершить сделку по продаже, ей придется готовится в процедуре банкротства, пишет The Wall Street Journal. Инвесторы решили выставить студию на продажу после того, как у нее начались финансовые проблемы из-за секс-скандала с участием Харви Вайнштейна.В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна.По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в домогательствах, достигло 40. Расследования в связи с обвинениями против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании. Полиция Нью-Йорка готовит ордер на арест продюсера по обвинению в двойном изнасиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



