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Секс-скандал с участием Вайнштейна: Близится к завершению сделка по продаже Weinstein Co. – The Wall Street Journal
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05.01.2018 13:57
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Основанная голливудскими продюсерами Харви и Бобом Вайнштейном
киностудия Weinstein Co., которая находится на грани банкротства,
может быть продана в ближайшее время, сообщает The Wall Street
Journal. Инвесторы решили выставить студию на продажу после того,
как у нее начались финансовые проблемы из-за секс-скандала с
участием Харви Вайнштейна Фото: ЕРА Участниками торгов являются
частные инвесторы, развлекательные компании, инвестиционные фирмы.
Цена сделки составит около $500 млн, при этом около $250 млн
составляет долг киностудии.По данным издания, после всех расходов и
оформления юридических счетов для Weinstein Co., нынешние владельцы
студии не получат никаких наличных средств.Если компания в
ближайшее время не сможет завершить сделку по продаже, ей придется
готовится в процедуре банкротства, пишет The Wall Street
Journal. Инвесторы решили выставить студию на продажу после
того, как у нее начались финансовые проблемы из-за секс-скандала с
участием Харви Вайнштейна.В начале октября 2017 года газета
The New York Times опубликовала расследование о сексуальных
домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных,
которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких
десятков лет.Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара
Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер,
Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами
столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны
Вайнштейна.По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в
домогательствах, достигло 40. Расследования в связи с
обвинениями против Вайнштейна проводит полиция
в США и Великобритании. Полиция
Нью-Йорка готовит ордер на арест продюсера по обвинению в
двойном изнасиловании.
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